Ravarino, aumenti fino al 300% per le rette del nido

RAVARINO – Attraverso una delibera recentemente approvata in Consiglio comunale, il Comune di Ravarino ha deciso di aumentare il costo delle rette dell’asilo nido. La decisione, che ha colto di sorpresa le famiglie ravarinesi, viene motivata con il caro energia, che, naturalmente, inciderà in maniera rilevante sui costi di illuminazione e riscaldamento degli ambienti del nido. A destare stupore, però, è la portata degli aumenti delle rette: si va, infatti, come si legge sulla “Gazzetta di Modena”, da aumenti del 240% per le fasce di reddito intermedie, a aumenti del 260% per le fasce di reddito intermedio, fino ad arrivare ad aumenti addirittura del 300% delle rette per le fasce più basse, le più colpite dall’incremento dei costi. La “difesa” da parte del Comune arriva tramite la parole dell’assessore alla scuola Patrizio Piga, che spiega che il Comune non ha fatto altro che adeguare i costi delle rette a quelli degli altri comuni dell’Unione del Sorbara, ovvero ad esempio, Nonantola e Bomporto. L’assessore ricorda, poi, che per le fasce più deboli della popolazione sarà possibile, entro dicembre, ricorrere al Bonus Inps, che permette di detrarre fino al 100% delle rette.

