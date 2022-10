Ricostruzione Fiera Ferrara: “Regione truffata sui lavori eseguiti dalla società AeC di San Possidonio”

“Non è sempre necessario pensare male per indovinare le cose, tanto più in questo caso quando le carte in mano alla Procura già suggerivano cautela, tant’è che nei giorni scorsi è arrivata la conferma: la struttura commissariale post-sisma della Regione Emilia-Romagna sarebbe vittima di una truffa perpetrata nell’ambito dei lavori di adeguamento eseguiti presso Ferrara Fiere dalla società AeC di San Possidonio”.

Così il consigliere regionale della Lega, Stefano Bargi, dopo la chiusura delle indagini a carico di nove persone (fra cui l’ex sindaco di Ferrara) per la “gara ‘pilotata’ verso la AeC nell’ambito dei lavori eseguiti presso Ferrara Fiere”, come si legge in un comunicato stampa diffuso dalla Lega.

“Come Lega – spiega Bargi – nel 2020 avevamo depositato un atto ispettivo nel quale chiedevamo lumi alla Regione relativamente a un suo coinvolgimento nell’ambito dell’operazione congiunta tra Carabinieri e Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ferrara in cui figuravano 14 persone indagate perché ritenute responsabili, a vario titolo, di reati contro la pubblica amministrazione (peculato, concussione, corruzione, abuso d’ufficio, turbativa d’asta) nonché di reati di falso ideologico e materiale e truffa. A quell’atto ispettivo, la Giunta regionale rispose che “non vedendo coinvolta la Regione Emilia-Romagna o il Commissario delegato” nell’inchiesta, al momento “non si vede la necessità di convocare la commissione assembleare competente” per relazionare sulla vicenda. Un errore, una grave negligenza, considerato che nei giorni scorsi la Procura della Repubblica ha notificato l’avviso di chiusura indagini del secondo filone della vicenda Ferrara Fiere, relativa all’appalto da circa 5 milioni di euro per i lavori post-sisma sull’edificio e secondo gli inquirenti, in sintesi, sarebbe stato fatto in modo di far pagare interamente alla struttura commissariale post sisma dell’Emilia-Romagna i lavori di adeguamento della struttura facendo lievitare i costi dagli iniziali 1,5 milioni di euro (su 3,3 totali) a 4,9 milioni di euro, portando l’esborso di quest’ultima cifra a carico totale della gestione commissariale” attacca il leghista.

“Poiché da quanto emerge dall’inchiesta, l’ente truffato risulta essere proprio la struttura commissariale post sisma dell’Emilia-Romagna, come Lega abbiamo depositato un nuovo atto ispettivo nel quale – spiega Bargi – interroghiamo la Giunta per sapere se – finalmente – la Regione stia monitorando la situazione emersa con la chiusura dell’indagine, alla luce del possibile danno economico subito dalla struttura commissariale, del danno d’immagine per la Fiera di Ferrara – e indirettamente per la Regione – e dell’iscrizione di AEC nell’elenco di merito regionale? In aggiunta – conclude Bargi – col nostro atto ispettivo chiediamo alla Giunta se “intenda relazionare in Assemblea e in Commissione su quanto emerso finora”.