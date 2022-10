San Felice, caro materie prime: salgono di tre milioni i costi di ristrutturazione del teatro

SAN FELICE SUL PANARO – Tanti gli effetti del caro delle materie prime che si è registrato in Italia a partire dall’inizio della guerra in Ucraina. Tra questi, l’innalzamento dei costi di opere e interventi già previsti o in corso di realizzazione. E’ il caso – si legge sulla “Gazzetta di Modena” – del teatro comunale di San Felice, danneggiato dal terremoto del maggio 2012 e per restaurare il quale nel 2018 era stato approvato dalla Giunta comunale sanfeliciana un progetto dal costo di circa 5,4 milioni di euro. Ora, però, tutto è cambiato: a causa anche del caro materie prime, il costo per la realizzazione dell’intervento di ristrutturazione del teatro è salito a circa 8,4 milioni di euro, con aumento, dunque, di circa 3 milioni rispetto a quanto preventivato inizialmente. Non tutto, però, dipende dal rialzo dei costi del materiale: nel frattempo, infatti, sono stati decisi approfondimenti progettuali e l’adeguamento del progetto iniziale alle prescrizioni formulate dalla Commissione congiunta regionale. Il rischio ora è quello che nessuna impresa sia invogliata ad assumersi la responsabilità del restauro.

