San Felice, Guicciardi e Balboni (Pd): “Ancora nessuna risposta riguardo alla Torre dell’orologio”

SAN FELICE SUL PANARO – Torre dell’orologio di San Felice: il segretario Pd di San Felice, Nicolò Guicciardi, e il capogruppo della lista “Insieme per San Felice”, Andrea Balboni, attaccano l’Amministrazione comunale sul tema ricostruzione. La nota:

“Sul recupero della Torre dell’orologio l’Amministrazione continua a non dare nessuna risposta chiara sullo stato dell’arte, anche a fronte di interrogazioni e richieste ufficiali in Consiglio comunale.

A due domande vorremmo una risposta precisa per tutti i cittadini: che progetto e con quali elementi caratterizzanti è stato presentato? Quali sono e cosa dicono i pareri degli enti che si dovevano esprimere sul progetto?

Questo atteggiamento da parte dell’Amministrazione comunale, del tutto irrispettoso nei confronti del ruolo svolto dai consiglieri comunali e dei cittadini che hanno il diritto di essere messi a conoscenza di ciò che accade nella nostra comunità, è la norma ormai da sei mesi. A fronte di più sollecitazioni di convocazione della Commissione per illustrare il progetto di recupero della Torre viene continuamente affermato che ciò avverrà presto e questa ormai ci pare proprio una presa in giro.

Non c’è da stupirsi in realtà, poiché da ormai tre anni e mezzo non si tiene nessuna iniziativa pubblica con lo scopo di informare i sanfeliciani sulla ricostruzione. Un chiaro segnale, come confermato ad esempio dal liscio clamoroso sul recupero di Villa Ferri, di come questa non sia la priorità di questa giunta”.