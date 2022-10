San Felice, rubate due biciclette davanti alle piscine

SAN FELICE SUL PANARO – Furto di due biciclette davanti alle piscine di San Felice nel pomeriggio di sabato 29 ottobre. Questi i fatti: due ragazzini lasciano le loro biciclette, regolarmente legate con una catena, davanti alle piscine per andare a fare allenamento all’interno della vicina palestra del centro sportivo. Al loro ritorno, le biciclette non ci sono più: ad entrambe è stata tagliata la catena con cui erano state legate, che è stata ritrovata a terra. Non si tratta della prima circostanza in cui delle biciclette vengono rubate nella stessa zona: già in precedenza era avvenuto, infatti, un episodio simile.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017