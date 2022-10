San Felice, lavori in corso nelle strade cittadine: quattro sensi unici alternati

SAN FELICE SUL PANARO – Lavori in corso nelle vie cittadine di San Felice sul Panaro con quattro sensi unici alternati: è quanto annuncia l’Amministrazione comunale. Di seguito, le modifiche alla viabilità nelle strade cittadine:

Un senso unico alternato è stato istituito in via dell’Agricoltura, all’altezza del civico 218, fino al 31 ottobre, dalle 7.30 alle 19, per scavi di allacciamento acqua. Altro senso unico alternato in via I Maggio, nei pressi del campo sportivo, per un tratto di circa 40 metri, dal 2 all’11 novembre, dalle 7.30 alle 19, per scavi in sede stradale dovuti alla posa di un elettrodo interrato. Senso unico alternato anche in via Rotta, civico 2553, nei pressi dell’intersezione con via Grande dal 3 al 23 novembre, 7.30-19, per lavori di sostituzione di valvole, pozzetti e armadio gas. Infine senso unico alternato sulla Ciclovia del Sole nei tratti tra via Lollia e via Imperiale, e tra via Borgo e il canale Dogaro, dal 2 al 30 novembre, per lavori di completamento.

