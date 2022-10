San Felice, si cercano gestori per il bar del centro sportivo e il ristorante nei pressi delle piscine

SAN FELICE – A San Felice si cercano gestori per il bar sito all’interno del centro sportivo appena inaugurato e riaperto, dopo l’intervento di ristrutturazione necessario in seguito ai danni subiti in occasione del sisma del 2012, e per il ristorante che si trova a fianco delle piscine. Entrambi gli impianti (piscine e centro sportivo) sono stati affidati dal Comune di San Felice alla gestione della società WeSport Modena che, però, si occuperà della gestione da un punto di vista sportivo, mentre per quanto riguarda, appunto, le attività commerciali connesse agli impianti è alla ricerca di realtà che possano essere interessate alla gestione.

A spiegarlo è Riccardo Breveglieri, amministratore di WeSport Modena: “Di fianco alla piscina c’è un locale che fino a giugno 2022 ha sempre funzionato come ristorante e, soprattutto, pizzeria: si tratta di uno spazio di circa 300 mq, già completamente attrezzato e arredato. All’interno del centro sportivo, anche in questo caso, già arredato, è presente un bar che prima della chiusura in seguito al terremoto del 2012 era un grande punto di ritrovo per sportivi e non solo di San Felice. Noi, come WeSport, gestiamo impianti sportivi, ma non avendo l’impostazione e la struttura per gestire locali commerciali, vorremmo dare in gestione questi spazi a realtà che possano essere interessate. Riteniamo che nella piazza di San Felice ci possa essere spazio commerciale per questo tipo di attività”.

