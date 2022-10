Scuola d’infanzia “Laura Benassi” di Medolla: la maestra Rita Casari va in pensione

“Il 28 ottobre 2022 la maestra Rita Casari ha salutato i bambini della Scuola d’Infanzia Paritaria Laura Benassi di Medolla. Rita ha iniziato il suo percorso educativo alla fine degli anni 80, è stata la maestra di alcune generazioni di Medollesi e, grazie al grande amore che da sempre nutre verso i bambini, con il suo approccio delicato e materno ha saputo coltivarli ed educarli con cura, trasmettendo loro quei valori e quelle responsabilità che servono ad ogni adulto per raggiungere la pienezza di vita.

Dopo aver dedicato le sue energie e tutta la sua vita lavorativa su futuri uomini e donne della nostra comunità oggi, dopo 33 anni, ci saluta con quel sorriso che i genitori di figli che hanno lasciato la scuola di infanzia per le elementari conoscono molto bene, quel sorriso che nasconde la malcelata malinconia di chi, con dolcezza, osserva i propri figli camminare con le proprie gambe verso il mondo.

Grazie Rita per quello che hai fatto per i nostri bambini e per essere stata per tutti un punto di riferimento. Grazie anche al fondamentale contributo di Alice Brina!

Raffaele Capasso e I Ficcanaso Medollesi”