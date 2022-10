Medolla, nonna Nives Carletti compie 101 anni

Nives Carletti nata a Medolla il 26 ottobre 1921, sposata con Pioli Ermes deceduto nel 2008, mamma di 3 figli viventi, Romano, Fausto, Angela, nonna di 6 nipoti, e Bisnonna di 6 pronipoti il più grande Thomas di 22 anni e la più piccola Alice di 1 anno.

La descrivono dalla famiglia come “Una signora casalinga, che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri, accudendo le sue persone care che ne hanno avuto bisogno. Sicuramente in questi 101 anni di vita ha vissuto momenti belli e brutti, segnati dalla storia italiana, prima cosa suo marito chiamato a combattere e mandato in Africa, lei a casa ad accudire i figli e senza avere tante notizie dal fronte, lei ricorda che dalla finestra si vedevano i carrai armati che giravano e il rumore che facevano, per le strade, ha vissuto l’alluvione che è venuta negli anni ’60 dove il fiume Secchia è esondato portando acqua in casa oltre il 1mt obbligati a lasciare casa perchè impossibilitati a viverci con tutte le conseguenze annesse, poi il terrorismo ciò che ha trasmesso e provocato, le paure per gli altri, il terremoto con le sue ferite aperte e con la terra che trema sotto i piedi e l’impossibilità di frenare questo fenomeno, il virus Covid, dove l’ha chiusa in casa senza avere troppi contatti con altri per paura di contrarlo, e adesso sta vivendo quello che succede in Ucraina per questa guerra nucleare. La storia non è un libro scritto, la storia vera è lei e i suoi 101 anni di vita che potrebbe comodamente raccontare a tutti noi”

Tanti auguri da tutta la Redazione di SulPanaro.net!

