Terza Categoria: Limidi – Polisportiva Cognentese, il Concordia ospita la Novese

di Simone Guandalini – Ottavo turno del Girone B (Modena) di Terza Categoria in programma oggi, domenica 30 ottobre. Scontro diretto nelle zone alte della classifica tra la capolista San Francesco Smile e il 4 Ville secondo, che con una vittoria aggancerebbe i rivali di giornata al primo posto. Può approfittare dello scontro diretto tra prima e seconda per avvicinarsi alle prime posizioni, invece, il Limidi, quarto insieme al San Paolo, che ospiterà una Polisportiva Cogentese in crisi di risultati dopo un inizio di stagione folgorante. Derby della Bassa modenese in programma tra Concordia e Novese: il Concordia, che ha vinto due delle ultime tre gare disputate, proverà a proseguire l’ottimo momento di forma, mentre la Novese, penultima, è ancora alla ricerca del primo successo stagionale, dopo tre pareggi e quattro sconfitte nelle prime sette partite. Trasferta sul campo della Polisportiva Union 81, infine, per la Robur La Pieve reduce dal cambio in panchina: mister Fabio Piccinini è stato, infatti, sostituito dall’allenatore in seconda Antonio Mascolo.

Terza Categoria, Girone B (Modena), calendario giornata 8:

Sabato 29 ottobre, ore 15:

Circolo Rinascita – Gino Nasi

Domenica 30 ottobre, ore 14.30:

Centro Polivalente Limidi – Polisportiva Cognentese

Concordia Calcio – Novese

Cortilese – Magreta

Polisportiva Union 81 – Robur La Pieve

San Paolo – San Vito

Domenica 30 ottobre, ore 17:

San Francesco Smile – 4 Ville APS

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

San Francesco Smile 17

4 Ville APS 14

Cortilese 13

Centro Polivalente Limidi 12

San Paolo 12

Polisportiva Cognentese 11

Magreta 11

Circolo Rinascita 10

Polisportiva Union 81 9

Robur La Pieve 8

Concordia Calcio 7

Gino Nasi 7

Novese 3

San Vito 1

