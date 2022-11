Bastiglia e Bomporto, stop alla circolazione per un mese in via Chiaviche e via per Bastiglia

BASTIGLIA, BOMPORTO – La Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Sorbara informa che a partire da lunedì 14 novembre e per un mese, dunque, fino al 14 dicembre, in via per Bastiglia (a Bomporto) e in via Chiaviche (a Bastiglia), nel tratto compreso tra la Sp 2 e via San Clemente Valle, sarà sospesa la circolazione veicolare. Il provvedimento – spiega la Polizia Locale – è necessario per consentire l’esecuzione di lavori A.I.P.O. per la realizzazione dell’area di espansione del canale Naviglio in località Prati di San Clemente. Il transito sarà consentito solo ai residenti, a cui verrà garantito l’accesso dal personale del cantiere in base alle condizioni di operatività del cantiere stesso. Il traffico verrà, invece, deviato sulla Sp 2 oppure su via San Clemente Valle, come da segnaletica di cantiere che verrà posizionata sul posto.

