Bastiglia, riparte la palestra della memoria

BASTIGLIA – A Bastiglia riprendono gli appuntamenti della Palestra della memoria. Mercoledì 16 novembre, alle 9.30, nei locali al piano terra della Polivalente Forum di via don Minzoni riprenderanno gli incontri guidati da volontarie formate e rivolti a persone in età avanzata, che avranno la possibilità di trascorrere alcune ore in compagnia, svolgendo alcune stimolanti attività per contrastare il decadimento cognitivo e favorirne la socialità.

Dopo la sospensione imposta dall’emergenza pandemica, riprende quindi in presenza questa importante iniziativa rivolta alla terza età e la risposta è stata estremamente positiva, visto che già in tanti si sono iscritti durante i tre momenti di incontro del “Filò nell’orto”, che si sono svolti in settembre per presentare il progetto.

Gli incontri si terranno ogni mercoledì, da novembre fino a maggio, il progetto è promosso dall’Ausl, in collaborazione con i Servizi Sociali dell’Unione del Sorbara e il Comune di Bastiglia, e sarà condotto dalle volontarie dell’Associazione La Clessidra Aps e SPI CGIL.

