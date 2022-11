Calcio a 5: sospesa per proteste la gara della Pro Patria San Felice. Pari per il Modena Cavezzo

di Simone Guandalini – Dopo tre sconfitte consecutive, contro Mantova, Lazio e CUS Molise, torna a conquistare punti il Modena Cavezzo nel Girone B di Serie A2 di calcio a 5. Nella decima giornata di campionato, infatti, gli uomini di mister Checa trovano un importante pareggio interno nel derby emiliano-romagnolo contro il Cesena (5-5), che consente alla formazione modenese di salire a quota 13 punti in classifica. A bersaglio per il Modena Cavezzo, in una gara ricca di emozioni, con sorpassi e controsorpassi ad opera di entrambe le formazioni, sono andati Korsunov ed El Madi, con una doppietta a testa, e Barbieri. In Serie D, invece, sospesa per proteste la gara della Pro Patria San Felice, che, da capolista del Girone A (Modena) ospitava nello scontro diretto di giornata, il Futsal Sqhiponja, formazione reggiana che occupa il secondo posto della classifica. Nella ripresa, infatti, quando il punteggio era di 2-2 (in gol per i giallorossi Cellurale, autore di una doppietta) l’arbitra del match, Anisoara Scripcaru, ha sospeso la gara in seguito alle proteste della formazione ospite dopo due cartellini rossi ai danni di propri giocatori. Pare – si legge sulla stampa locale – che la decisione sia arrivata in seguito al lancio di un oggetto dalle tribune verso l’arbitra, che non sarebbe stata colpita. Ora toccherà al giudice sportivo, esaminato il referto arbitrale, decidere quali provvedimenti assumere.

Serie A2, Girone B, risultati giornata 10:

Ecocity Futsal Genzano – Todis Lido di Ostia 3-1

Sporting Hornets Roma – A.P. C5 11-2

Active Network Futsal – CLN CUS Molise 2-6

Città di Massa C5 – Lazio C5 4-2

Modena Cavezzo Futsal – Futsal Cesena 5-5

Roma C5 – Italpol C5 3-1

Lenzi Automonili Prato – Eur Calcio a 5 4-5

Riposa: Saviatesta Mantova

Serie A2, Girone B, classifica:

Todis Lido di Ostia 22*

Futsal Cesena 22

Ecocity Futsal Genzano 18**

CLN CUS Molise 17*

Saviatesta Mantova 16*

Active Network Futsal 16*

Sporting Hornets Roma 14*

Lazio C5 14

Italpol C5 13*

Modena Cavezzo Futsal 13*

Roma C5 10*

Eur Calcio a 5 7

A.P. C5 7

Lenzi Automobili Prato 3*

Città di Massa C5 3*

*una partita in meno

**due partite in meno

Serie D, Girone A (Modena), risultati giornata 6:

Legione Parmense – Fabbrico 1-1

Sporting Club Sant’Ilario – Emilia Futsal Accademy 3-3

Corte Calcio – Virtus Cibeno 4-5

Original Celtic Bhoys – Carpaneto Chero 1922 2-3

Pro Patria San Felice – Futsal Sqhiponja (sospesa)

Serie D, Girone A (Modena), classifica:

Pro Patria San Felice 15*

Futsal Shqiponja 12*

Virtus Cibeno 12

Emilia Futsal Accademy 10

Sporting Club Sant’Ilario 10

Carpaneto Chero 1922 9

Original Celtic Bhoys 6

Corte Calcio 6

Fabbrico 4

Legione Parmense 1

*una partita in meno

