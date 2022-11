Calcio a 5: in A2 terza sconfitta consecutiva per il Modena Cavezzo, in D bene la Pro Patria San Felice

di Simone Guandalini – Stanno vivendo momenti completamente opposti Modena Cavezzo Futsal e Pro Patria San Felice, impegnati rispettivamente in Serie A2 e Serie D di calcio a 5. Se, infatti, il Modena Cavezzo, dopo un ottimo avvio di stagione, è incappato sabato nel terzo ko consecutivo (questa volta contro il Cus Molise, dopo quelli contro Mantova e Lazio), la Pro Patria San Felice ha, invece, trovato la quinta vittoria consecutiva, arrivata sul campo del Fabbrico, che le consente di rimanere in vetta al Girone A di Serie D a punteggio pieno, con cinque vittorie nelle cinque gare finora disputate.

Le gare dello scorso weekend

Non sono bastate al Modena Cavezzo Futsal le reti di Brasesco e Dudù Costa per ottenere punti nella difficile trasferta di Campobasso: il Cus Molise si è, infatti, imposto 3-2 e ha così scavalcato in classifica la formazione modenese, ferma a quota 12 punti e ora nona in graduatoria dopo nove giornate di campionato. Tre doppiette hanno, invece, consentito alla Pro Patria San Felice di superare 6-2 in trasferta il Fabbrico: a bersaglio per i giallorossi Ferrante, Gaglio e Schubert.

Serie A2, Girone B, risultati giornata 9:

A.P. C5 – Lenzi Automobili Prato 2-1

Eur Calcio a 5 – Ecocity Futsal Genzano 1-4

Lazio C5 – Active Network Futsal 3-5

CLN CUS Molise – Modena Cavezzo Futsal 3-2

Saviatesta Mantova – Città di Massa C5 11-6

Futsal Cesena – Sporting Hornets Roma 3-2

Todis Lido di Ostia – Roma C5 3-0

Riposa: Italpol C5

Serie A2, Girone B, classifica:

Todis Lido di Ostia 22*

Futsal Cesena 21

Active Network Futsal 16*

Saviatesta Mantova 16

Ecocity Futsal Genzano 15**

CLN CUS Molise 14*

Lazio C5 14

Italpol C5 13*

Modena Cavezzo Futsal 12*

Sporting Hornets Roma 11*

Roma C5 7*

A.P. C5 7

Eur Calcio a 5 4

Lenzi Automobili Prato 3*

Città di Massa C5 0*

*una partita in meno

**due partite in meno

Serie D, Girone A (Modena), risultati giornata 5:

Fabbrico – Pro Patria San Felice 2-6

Carpaneto Chero 1922 – Corte Calcio 6-1

Emilia Futsal Accademy – Legione Parmense 8-0

Futsal Shqiponja – Original Celtic Bhoys 4-2

Virtus Cibeno – Sporting Club Sant’Ilario 3-5

Serie D, Girone A (Modena), classifica:

Pro Patria San Felice 15

Futsal Shqiponja 12

Emilia Futsal Accademy 9

Sporting Club Sant’Ilario 9

Virtus Cibeno 9

Carpaneto Chero 1922 6

Original Celtic Bhoys 6

Corte Calcio 6

Fabbrico 3

Legione Parmense 0

