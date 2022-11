Cavezzo e Camposanto, senso unico alternato sulla Sp5 per lavori di riasfaltatura

CAVEZZO, CAMPOSANTO – Nei territori comunali di Camposanto e Cavezzo, lungo la strada provinciale 5, da oggi, martedì 8 novembre, si transita con senso unico alternato, per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione stradale, che dureranno fino alla serata di domani, mercoledì 9 novembre. A renderlo noto è la Provincia.

I lavori, che prevedono sistemazione e la riasfaltatura dei tratti più deteriorati della strada, sono realizzati dalla ditta Emiliana asfalti srl di Rivara e fanno parte degli interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale per l’anno 2022. La Provincia, dallo scorso anno, ha trasferito ad Anas 127 chilometri di strade provinciali prendendo in carico un tratto di statale 12 dell’Abetone di circa 25 chilometri, con una riduzione complessiva dei chilometri in gestione che passa da 1.026 a 928 chilometri.

