Concordia, auto “smembrata” per rubare fanali, volante, paraurti e airbag

CONCORDIA – Ancora un episodio di cronaca riguardante Concordia. Dopo la serie di furti avvenuti nella stessa sera ai danni di alcune villette in via Agnini, infatti (furti simili si sono verificati negli stessi giorni anche in via Martini, a San Possidonio), questa volta ad essere stata presa di mira dai malviventi è stata un’auto. Si tratta – si legge su “Il Resto del Carlino” – di una Bmw, che era parcheggiata all’esterno dell’abitazione della proprietaria, in quanto nella casa sono in corso alcuni lavori di ristrutturazione che impedivano di posizionare l’auto all’interno. Così, durante la notte, i ladri hanno potuto intervenire indisturbati, “smembrando” letteralmente l’auto e rubando varie componenti della stessa, dai paraurti al volante, passando per contachilometri, airbag, fanali e altre parti del cruscotto. Lo scopo dei malviventi è probabilmente quello di rivendere i pezzi rubati sul mercato nero dei pezzi di ricambio per auto: i Carabinieri sono ora al lavoro per identificare i responsabili.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017