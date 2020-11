Predoni delle auto smembrano Audi e Bmw a Mirandola

MIRANDOLA – Predoni delle auto smembrano Audi e Bmw a Mirandola. C’è la mano di una banda specializzata, di quelle che mandano ciò che rubano direttamente in Est Europa o o la mettono in vendita su Internet, dietro quello che sta accadendo in queste notti a Mirandola. Dove diversi proprietari di auto di grossa cilindrata si ritrovano al mattino senza fanali, senza volante, senza tutto il cruscotto.

Gli ultimi casi sono stati segnalati in via Mazzone, dove è anche stato rotto un lampione per dare meno dell’occhio, e in via Gramsci. Luoghi tutt’altro che isolati, ma che evidentemente non costituiscono un problema per professionisti del crimine che molto velocemente riescono a depredare anche due auto per notte.

