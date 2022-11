Conoscere gli infermieri delle Case della Salute, tre appuntamenti a Concordia, Finale e Cavezzo

CONCORDIA, FINALE EMILIA, CAVEZZO – Azienda USL di Modena, in collaborazione con l’Unione Comuni Modenesi Area Nord, ha organizzato per il mese di novembre i “Caffè della salute” con i medici di medicina generale: tre appuntamenti per consentire ai cittadini di Cavezzo, Concordia e Finale Emilia di conoscere la figura degli infermieri e delle infermiere di Comunità, che operano all’interno delle Case della Salute. L’appuntamento per Concordia è fissato per giovedì 3 novembre, alle ore 15, presso la Casa della Salute di viale Dante Alighieri. L’appuntamento per Finale Emilia, invece, è in programma giovedì 10 novembre, alle ore 15, mentre quello per Cavezzo è previsto giovedì 17 novembre alle ore 15.

L’infermiere di Comunità rappresenta la figura professionale di riferimento dei pazienti, che assicura l’assistenza infermieristica ai diversi livelli di complessità in collaborazione con tutti i professionisti attivi nella Comunità. L’Infermiere di Comunità sarà coinvolto, inoltre, in attività di promozione, prevenzione e gestione partecipata dei processi di salute individuali, familiari e di comunità e si avvale della collaborazione dei rappresentati del territorio di riferimento.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017