Calcio: pari negli scontri diretti per Mirandolese e San Felice, vittorie per La Pieve Nonantola e Ravarino

di Simone Guandalini – La Pieve Nonantola continua il proprio ottimo momento nel Girone A di Eccellenza, salendo a quota otto vittorie e due pareggi nelle ultime dieci partite disputate grazie alla vittoria per 3-1 contro l’Arcetana nell’anticipo del sabato pomeriggio, il San Felice di mister Molinari strappa un buono 0-0 (il terzo consecutivo) nello scontro diretto in trasferta contro il Faro Coop nel Girone C di Promozione e ora, insieme al Trebbo, raggiunge al terzo posto l’Atletic Cdr Mutina sconfitto dallo Zola Predosa nell’altro big match di giornata del Girone, mentre tra Prima e Seconda Categoria ottengono importanti vittorie Ravarino (1-0 sul campo della Pol. Nonantola) e Vis San Prospero (1-0 interno contro la Carpine), ora seconde nei rispettivi gironi. Nel Girone F di Seconda Categoria, lo stesso della Vis San Prospero, pari (2-2) tra Mirandolese e Fortitudo Modena, mentre il Medolla cade in casa contro il Campogalliano ed è ora settimo in classifica. Ko Rivara e Sanmartinese, ora in piena zona playout. Bene, invece, lo Junior Finale, che trova il secondo successo consecutivo (3-0 sul campo del Real Borgo) nel Girone G di Seconda Categoria. In Terza Categoria, in attesa della gara del Limidi capolista (ora scavalcato momentaneamente dalla San Francesco Smile), impegnato nel testa-coda contro il San Vito ultimo, ko per il Concordia e pari per Novese e Robur La Pieve. Questi i principali risultati delle formazioni della Bassa modenese impegnate nel weekend di gare nei campionati dall’Eccellenza alla Terza Categoria, a cui si aggiungono, in Promozione, il successo della Virtus Camposanto (2-1) contro l’Atletico Spm e le sconfitte di Quarantolese e Cavezzo contro Trebbo e Monte San Pietro e, in Prima Categoria, l’importante vittoria esterna della Solierese sul campo del Pavullo e il pesante ko interno della Solarese, sconfitta 4-0 dallo United Carpi.

Di seguito, risultati e classifiche di tutti i gironi:

Eccellenza, Girone A, risultati giornata 14:

La Pieve Nonantola – Arcetana 3-1 (21′ Rizzo (L), 40′ Davitti (A), 61′ Teggi (L), 92′ rig. Cheli (L))

Boretto – Fidentina 1-1

Borgo San Donnino – Agazzanese 3-3

Castellana Fontana – Anzolavino Calcio 0-0

Casteòvetro Calcio – Campagnola 2-2

Cittadella Vis Modena – Vignolese 1907 4-0

Modenese Calcio – Virtus Castelfranco 1-0

Nibbiano&Valtidone – Colorno 1-2

Piccardo Traversetolo – Sasso Marconi 3-1

Rolo – Real Formigine 3-3

Eccellenza, Girone A, classifica:

Virtus Castelfranco 37

Cittadella Vis Modena 33

Agazzanese 32

Borgo San Donnino 31

La Pieve Nonantola 27

Real Formigine 24

Colorno 23

Piccardo Traversetolo 22

Castelvetro Calcio 19

Rolo 19

Sasso Marconi 15

Nibbiano&Valtidone 14

Arcetana 14

Modenese Calcio 14

Fidentina 12

Castellana Fontana 12

Anzolavino Calcio 11

Vignolese 1907 11

Campagnola 11

Boretto 8

Promozione, Girone C, risultati giornata 10:

X Martiri – Casumaro 0-0

Calcio Zola Predosa – Atletic Cdr Mutina 1-0

Castelnuovo – Vadese Sole Luna 3-0

Cavezzo – Msp Calcio 0-1 (Afriye)

Faro Coop – San Felice 0-0

Porretta 1924 – Fossolo 76 Calcio 0-0

Trebbo 1979 – Quarantolese 2-1 (8′ Castorri (Q), 16′ Baravelli (T), 72′ rig. Cini (T))

Virtus Camposanto – Atletico Spm Calcio 2-1 (20′, 55′ El Madi (V), 43′ Taali (A))

Promozione, Girone C, classifica:

Calcio Zola Predosa 25

Faro Coop 22

Trebbo 1979 18

San Felice 18

Atletic Cdr Mutina 18

Castelnuovo 14

Msp Calcio 13

Virtus Camposanto 13

Porretta 1924 13

X Martiri 13

Fossolo 76 Calcio 10

Casumaro 10

Atletico Spm Calcio 10

Quarantolese 8

Cavezzo 8

Vadese Sole Luna 5

Prima Categoria, Girone D, risultati giornata 10:

Colombaro – Veggia 3-1

Junior Fiorano – Gaggio 2-0

Madonnina Calcio – Consolata 67 2-1

Pol. Nonantola – Ravarino 0-1 (43′ Nicoli)

Pavullo – Solierese 1-2 (37′ Ronzoni (S), 40′ Garavini (P), 85′ Tulipano (S))

Polisportiva Solarese – United Carpi 0-4 (4′ Bulgarelli, 13′ Signorino, 50′ Jocic, 88′ Franco)

Sammartinese – Maranello Sportiva 1-1

Virtus Cibeno – Lama 80 2-1

Prima Categoria, Girone D, classifica:

Maranello Sportiva 23

Ravarino 21

Madonnina Calcio 21

Sammartinese 20

Colombaro 19

United Carpi 18

Solierese Calcio 17

Pavullo 14

Consolata 67 12

Lama 80 11

Virtus Cibeno 11

Junior Fiorano 9

Pol. Nonantola 9

Gaggio 8

Polisportiva Solarese 6

Veggia 5

Seconda Categoria, Girone F, risultati giornata 10:

Fortitudo Modena – Mirandolese 2-2 (D’Onghia (M), Bavieri (M), Boccher (F), Boccher (F))

Don E. Monari – Baracca Beach 1-3

Medolla – Campogalliano 0-1 (Scapoccin)

Polisportiva Saliceta – Virtus Mandrio

Rivara – Cabassi Union Carpi 2-5 (Vuksani (R), Paganelli (R), Capasso (C), Reda (C), De Sarno (C), De Sarno (C), Corsini (C))

Sanmartinese – Villa d’Oro Calcio 1-2

Vis San Prospero – Carpine 1954 1-0

Seconda Categoria, Girone F, classifica:

Fortitudo Modena 22

Vis San Prospero 20

Villa d’Oro Calcio 19

Campogalliano 19

Polisportiva Saliceta 19

Mirandolese Folgore 18

Medolla 15

Cabassi Union Carpi 12

Carpine 1954 12

Virtus Mandrio 11

Rivara 11

Sanmartinese 8

Baracca Beach 5

Don E. Monari 4

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 10:

Atletico Borgo 1993 – Libertasagile Vigorpieve 1-0

Bevilacqua – Reno Centese 2-0

Crevalcore – Siepelunga Bellaria 0-2

Petroniano Idea Calcio – Rainbow Granarolo 4-1

Real Borgo F.C. – Junior Finale 0-3 (Gallerani, De Rosa, Braida)

Real Sala Bolognese – San Donato 0-0

XII Morelli – Balca Poggese 1-0

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Petroniano Idea Calcio 25

Siepelunga Bellaria 23

Real Sala Bolognese 19

XII Morelli 18

Balca Poggese 17

Atletico Borgo 1993 16

Crevalcore 14

Junior Finale 13

Libertasagile Vigorpieve 12

San Donato 11

Bevilacqua 11

Rainbow Granarolo 11

Reno Centese 5

Real Borgo F.C. -1

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 10:

Cortilese – Concordia Calcio 3-0

Circolo Rinascita – 4 Ville APS 2-2

Polisportiva Union 81 – Polisportiva Cognentese 3-0

Robur La Pieve – Gino Nasi 3-3

San Francesco Smile – Novese 0-0

San Paolo – Magreta 2-0

Limidi – San Vito (13 novembre, ore 16.30)

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

San Francesco Smile 19

Centro Polivalente Limidi 18*

Cortilese 18

San Paolo 18

4 Ville APS 16

Polisportiva Union 81

Magreta 15

Polisportiva Cognentese 14

Circolo Rinascita 12

Concordia Calcio 11

Robur La Pieve 10

Gino Nasi 10

Novese 5

San Vito 4*

*una partita in meno

