San Felice, il tecnico Luca Molinari: “Stagione positiva. Finalmente torneremo nel nostro stadio”

di Simone Guandalini

SAN FELICE – Un ottimo avvio di stagione, con quattro vittorie nelle ultime prime quattro gare nel Girone C di Promozione, poi le sconfitte negli scontri diretti contro Atletic Cdr Mutina e Zola Predosa e i pareggi a reti inviolate nei derby delle ultime due giornate contro Quarantolese e Virtus Camposanto. Per fare un bilancio del sicuramente positivo avvio di stagione del San Felice, testimoniato dal quarto posto in classifica dei giallorossi, che nel prossimo turno affronteranno il Faro Coop secondo in classifica, abbiamo intervistato l’allenatore Luca Molinari, al primo anno sulla panchina giallorossa dopo i cinque trascorsi alla Quarantolese.

Luca Molinari, come sta andando la stagione del San Felice?

“La stagione finora sta andando molto bene. Dopo la retrocessione dell’anno scorso dall’Eccellenza, abbiamo ricostruito la squadra, basandoci su sole tre conferme rispetto alla squadra della passata stagione. Sono, quindi, arrivati, giovani a parte, veramente tantissimi giocatori nuovi: ne abbiamo inseriti circa 15. Il più era amalgamare subito la squadra e fare integrare al più presto tutti: questo è stato fatto, perchè fin da subito si sono visti risultati di gruppo e, successivamente, anche di campo. Anche i risultati dicono che stiamo facendo bene: abbiamo perso due gare contro la prima e la terza in classifica, che sapevamo fossero due squadre costruite per vincere il campionato, per il resto abbiamo ottenuto diverse vittorie importanti, poi nelle ultime due gare sono arrivati due pareggi a reti inviolate nei derby contro Quarantolese e Virtus Camposanto. Si tratta di partite particolari, perchè sentite più delle altre. Stiamo anche attraversando un periodo difficile a livello di assenze, specialmente in difesa, dove ci mancano Sentieri, Pisa e Zanoli”.

Domenica è in programma lo scontro diretto contro il Faro Coop. Che partita sarà?

“Questo turno sarà fondamentale per il campionato, perchè si sfidano le prime quattro della classifica. Si incontrano, infatti, Zola Predosa e Atletic Cdr Mutina, prima e terza, e noi, quarti, saremo impegnati nella trasferta sul campo del Faro (secondo), la trasferta più lunga della stagione. Arriviamo a questa partita importante con qualche cerotto: alle assenze in difesa si aggiunge anche quella del capitano Sarti a centrocampo, che ha rimediato la scorsa settimana la quinta ammonizione e, dunque, sarà squalificato. Il gruppo, però, è tosto e sul pezzo, quindi andremo comunque a giocarcela, nonostante queste difficoltà”.

Qual è l’obiettivo stagionale del San Felice?

“Quando ho iniziato a parlare con la dirigenza mi è stato chiesto di fare bene, per invertire la rotta dopo la sfortunata stagione scorsa, culminata con la retrocessione in Promozione. L’obiettivo che mi è stato indicato è quello di costruire un gruppo importante per disputare una buona stagione: nessuno mi ha chiesto di vincere. Il rapporto con la società è stato fin da subito ottimo: mi hanno cercato insistentemente e io ho accettato di iniziare questa nuova avventura chiedendo di portare con me lo staff che mi ha accompagnato anche nelle scorse stagioni alla Quarantolese. Anche in società c’è tanto entusiasmo: questo è molto importante per dare forza al gruppo. Anche il paese mi ha accolto nel migliore dei modi e sta continuando a sostenere la squadra”.

Il 20 novembre, in occasione della gara interna contro il Cavezzo, ci sarà l’inaugurazione del nuovo campo e tornerete a giocare a San Felice.

“Sì, finalmente torneremo a giocare a San Felice, dopo essere stati ospitati per qualche settimana a Cavezzo per le gare interne. L’impianto che è stato costruito è bellissimo: il sintetico è di ultima generazione e anche l’impianto di illuminazione è impressionante. Domenica 20 finalmente ci sarà l’inaugurazione e tornare a San Felice per noi sarà un vantaggio, anche se già ora abbiamo la possibilità di allenarci nell’antistadio. Dalla prossima settimana potremo utilizzare anche il campo in sintetico”.

Qualche settimana fa c’è stato il derby contro la Quarantolese. Che rapporto hai con la società in cui hai allenato per cinque stagioni e che emozioni hai provato sfidandola col San Felice?

“A Quarantoli sono stato cinque anni, dopo averne fatti due a Finale Emilia. I cinque anni a Quarantoli sono quelli che mi hanno lanciato: arrivavo dalla Seconda Categoria, poi con la Quarantolese abbiamo vinto la Prima Categoria e ci siamo salvati in Promozione, per poi arrivare quarti l’anno scorso. Sicuramente c’è stata un escalation positiva a livello di risultati. Due giornate fa sono tornato a Quarantoli da avversario: sono stato accolto benissimo ed è stata una giornata di emozioni forti per tutti. Ho rivisto la società, i giocatori con cui ho condiviso tanti anni, è stato veramente emozionante, Auguro alla Quarantolese di fare tutti i punti disponibili in campionato tranne quelli contro il San Felice. Con la Quarantolese sono stato molto sincero alla fine dello scorso campionato: devo ringraziare la società per la fortuna di aver potuto allenare per cinque anni la stessa squadra, cosa non scontata per un allenatore, però dopo un periodo così lungo nella stessa società avevo bisogno di qualche stimolo diverso e credo che anche per il gruppo fosse importante trovare stimoli nuovi. Sentivo il bisogno di provare qualcosa di nuovo per mettermi alla prova”.

Sopra, alcune immagini del tecnico del San Felice Luca Molinari al lavoro

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017