“E adesso un libro: rubrica di libri” Sei titoli che dicono leggimi!

Non siamo sole. Otto storie di solidarietà femminile curato da Massimiliano Baldassarre, edito da Galaad

Otto scrittrici. Otto belle storie di solidarietà femminile. La raccolta di racconti è dedicata alla memoria di Stefania Spanó, ricercatrice e docente di Microbiologia presso l’Università di Aberdeen (Scozia), scomparsa prematuramente. Parte dei proventi finanzierà Borse di Studio dedicate a giovani studentesse in ambito biologico o microbiologico.

La tirannia del tempo. L’accelerazione della vita nell’era del capitalismo digitale di di Judy Wajcman, edito da Treccani

“Il tempo, a quanto pare, è diventato un lusso”: è l’affermazione con la quale si apre il libro. Un libro che invita a una riflessione attenta sull’equilibrio tra vita privata e lavoro e sul dinamismo accelerato della modernità. Perché non necessariamente apparire sempre indaffarati è sintomo di una vita appagante, anzi.

Genitori a scadenza di Emily Mignanelli, edito da Feltrinelli

Imparare a lasciare spazio, a fare un passo indietro sono doveri genitoriali, tanto quelli iniziali di cura e accudimento. Permettere a ciascuno di salpare con la propria barca nell’oceano della vita è un atto di amore, il più grande, al quale ci si allena durante tutte le fasi di crescita di un figlio. Sarà vero che troppo amore non li rende indipendenti? Quanto è complicato essere genitori!

Fili magici di Cosimo Pedone, edito da SensoInverso

Un amore che infrange i luoghi comuni machisti, storie che scorrono su binari paralleli destinati a incrociarsi, narrate con un linguaggio che ricalca il parlato, a tratti poetico. Fili magici è il romanzo d’esordio di Cosimo Pedone, pugliese trapiantato da anni in provincia di Milano, che propone un mainstream basato su giochi delle parti e sogni da realizzare.

Al volante della mia vita di Alessandra Pederzoli, edito da Artioli

Diversi mesi fa ho avuto il piacere di intervistare questa “forza della natura” e, adesso che quel libro che mi disse di voler scrivere è divenuto realtà non posso che presentarvelo. Pederzoli combatte con un tumore da tanti anni ormai. “Che questo libro possa essere di ispirazione per rileggere le nostre vite e ritrovare quelle sfumature che testimoniano come in tutto ci sia stata bellezza, e tanto, tanto amore!” – questo il messaggio dell’autrice per noi.

Speciale Bambini

Veggie Power: la magia delle verdure di Olaf Hajek, edito da Rizzoli

Il libro perfetto per far avvicinare i nostri bimbi alle sue protagoniste: le verdure! Di gran fascino le illustrazioni magiche, uno spettacolo per gli occhi davvero “saporito”. Presenti anche degli ortaggi insoliti; curiosi? Bello per i più piccoli ma interessante anche per i grandi.

