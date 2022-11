E adesso un libro: rubrica di libri” Sei titoli che dicono leggimi!

di Francesca Monari

Volevo solo fare il giornalista di Cristiano Tassinari, edito da Lìmina

L’autore, che sin da piccolo voleva affermarsi come giornalista e ad oggi lo è. Ha cominciato a lavorare come giornalista fin da studente e in questo libro ci racconta la sua carriera sin dagli esordi. Una lunga, estenuante e interminabile via crucis fatta di precariato, di colleghi serpenti, di direttori incapaci e di editori improvvisati. La storia di tanti altri giovani, che hanno speso gli anni migliori della loro vita a inseguire un sogno.

L’odore dei giorni di Elisabetta Fioritti, edito da Teke

Nel titolo è racchiusa l’essenza e la chiave di lettura di questa proposta letteraria. Mentre leggi senti davvero i profumi dei paesaggi descritti, quei profumi che hanno il potere di accendere la nostra memoria, di riportarci in luoghi lontani, di rievocare emozioni profonde, come profondi sono i personaggi di cui scrive.

Meditazione a strappo. 60 idee per educare la mente al silenzio, all’armonia e all’amore di Daniel Lumera, edito da Giunti

Che cosa è davvero la meditazione e cosa significa meditare? L’autore, con questo testo, ci guiderà alla scoperta del mondo della meditazione attraverso 60 aforismi e riflessioni. Una mente che medita diventa una mente intuitiva che si apre sull’infinito del mondo interiore, per vedere con chiarezza come tutte le risposte sono in realtà proprio lì, nel nostro essere.

Le invisibili di Gabriella Genisi, Marilù Oliva, Mariolina Venezia, Grazia Verasani edito da Rizzoli

Le protagoniste di questi racconti sono donne. Sono mamme, figlie, ma anche criminali che quella vita l’hanno scelta. Sono state vittime e poi carnefici, innamorate e poi disilluse, sognatrici a cui hanno rubato i sogni. Una cosa le accomuna: da tempo hanno smesso di fingere. E hanno fatto i conti con sentimenti inconfessabili.

Una volta sola. Storie di chi ha avuto il coraggio di scegliere di Mario Calabresi, edito da Mondadori

14 Storie vere. Un libro uscito a fine Ottobre e che è già tra i più venduti. L’autore ha messo nero su bianco storie di persone che potessero regalarci con l’esempio una convinzione: si vive una volta sola e non bisogna sprecare un solo istante. Bisogna essere fedeli a se stessi, fare scelte coraggiose e difendere la vita ogni giorno, dandosi la possibilità di scegliere anche quando sembra impossibile.

Speciale Bambini dai 7 anni

Arte per bambini – Disegnare di Kathryn Temple edito da Piccin-Nuova Libraria

Usando semplicemente i mezzi, i trucchi e le tecniche descritte in questo libro e aggiungendo solo un pizzico o due di sogni ad occhi aperti, vedrete nascere sul foglio bianco, come per magia, un mondo nuovo creato da voi.

