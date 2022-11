Eccellenza: La Pieve Nonantola supera il Campagnola e sale al quinto posto

di Simone Guandalini – Torna al successo, e lo fa in trasferta, ottenendo il nono risultato utile consecutivo nel Girone A di Eccellenza, La Pieve Nonantola. Dopo il pareggio a reti inviolate nel derby modenese infrasettimanale sul campo del Castelvetro, infatti, La Pieve supera 2-1 a domicilio il Campagnola nella tredicesima giornata di campionato: in vantaggio all’11’ con una rete di Rizzo, i granata vengono raggiunti al 55′ da Mastaj, ma al 76′ arriva il gol di Teggi, che firma il definitivo 2-1, che consente a La Pieve Nonantola di salire al quinto posto in classifica del Girone A, scavalcando il Real Formigine, caduto in casa contro la Cittadella.

Il tecnico de La Pive Nonantola, Andrea Barbi, commenta così il match sui canali social della società:

“Una partita tosta, sapevamo che sarebbe stata una gara impegnativa perché il Campagnola arrivava da una serie di risultati non positivi. Ci aspettavamo una squadra aggressiva ma l’avevamo preparata bene e siamo stati bravi ad interpretarla nel modo giusto. Il risultato poteva essere più rotondo anche se abbiamo rischiato in fase difensiva in un paio di occasioni. Nel complesso sono molto soddisfatto, lavoriamo tutta la settimana per trovare l’intesa migliore ma rimaniamo con i piedi per terra e pensiamo alla prossima partita”.

Nelle altre gare del Girone A di Eccellenza, in vetta successo casalingo per la Virtus Castelfranco contro il Castellana Fontana (1-0), mentre nelle zone basse della classifica la Modenese si impone con un pirotecnico 4-3 sul campo del più quotato Colorno. Va al Casteòvetro, infine, il derby contro la Vignolese (0-2).

Eccellenza, Girone A, risultati giornata 13:

Agazzanese – Rolo 1-0

Anzolavino Calcio – Boretto 1-1

Arcetana – Piccardo Traversetolo 0-1

Campagnola – La Pieve Nonantola 1-2 (11’ Rizzo (L), 55’ Mastaj (C), 76’ Teggi (L))

Colorno – Modenese Calcio 3-4

Fidentina – Borgo San Donnino 0-1

Real Formigine – Cittadella Vis Modena 1-2

Sasso Marconi – Nibbiano&Valtidone 0-1

Vignolese 1907 – Castelvetro Calcio 0-2

Virtus Castelfranco – Castellana Fontana 1-0

Eccellenza, Girone A, classifica:

Virtus Castelfranco 37

Agazzanese 31

Borgo San Donnino 30

Cittadella Vis Modena 30

La Pieve Nonantola 24

Real Formigine 23

Colorno 20

Piccardo Traversetolo 19

Castelvetro Calcio 18

Rolo 18

Sasso Marconi 15

Nibbiano&Valtidone 14

Arcetana 14

Fidentina 11

Vignolese 1907 11

Modenese Calcio 11

Castellana Fontana 11

Anzolavino Calcio 10

Campagnola 10

Boretto 7

