Eccellenza: reti inviolate tra Castelvetro e La Pieve Nonantola nel turno infrasettimanale

di Simone Guandalini – Prosegue e arriva a otto, anche se si arresta a tre quella di successi consecutivi, la striscia di risultati utili de La Pieve Nonantola nel Girone A di Eccellenza: dopo i tre successi per 1-0 contro Cittadella Vis Modena, Rolo e Piccardo Traversetolo, infatti, La Pieve Nonantola viene fermata sullo 0-0, in trasferta, dal Castelvetro, nel turno infrasettimanale disputatosi mercoledì 2 novembre. Col pareggio ottenuto nel dodicesimo turno, i granata salgono a quota 21 punti in classifica, occupando ora il sesto posto, in vista del prossimo impegno contro il Campagnola. invischiato nella lotta salvezza. Nel Girone A di Eccellenza, continua a vincere la Virtus Castelfranco, che passa 3-2 sul campo del Sasso Marconi; bene anche Cittadella e Real Formigine, vittoriose rispettivamente contro Arcetana (2-1) e Boretto (1-3). Conquista un punto (1-1) nello scontro diretto casalingo contro la Fidentina, invece, la Modenese, mentre la Vignolese cade 4-3 contro il Borgo San Donnino terzo in classifica.

Eccellenza, Girone A, risultati giornata 12:

Cittadella Vis Modena – Arcetana 2-1

Modenese Calcio – Fidentina 1-1

Piccardo Traversetolo – Colorno 3-1

Rolo – Campagnola 2-1

Borgo San Donnino – Vignolese 1907 4-3

Boretto – Real Formigine 1-3

Castellana Fontana – Agazzanese 1-2

Castelvetro Calcio – La Pieve Nonantola 0-0

Nibbiano&Valtidone – Anzolavino Calcio 1-0

Sasso Marconi – Virtus Castelfranco 2-3

Eccellenza, Girone A, classifica:

Virtus Castelfranco 34

Agazzanese 28

Borgo San Donnino 27

Cittadella Vis Modena 27

Real Formigine 23

La Pieve Nonantola 21

Colorno 20

Rolo 18

Piccardo Traversetolo 16

Sasso Marconi 15

Castelvetro Calcio 15

Arcetana 14

Nibbiano&Valtidone 11

Fidentina 11

Vignolese 1907 11

Castellana Fontana 11

Campagnola 10

Anzolavino Calcio 9

Modenese Calcio 8

Boretto 6

