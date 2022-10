Eccellenza: Rizzo all’85’, La Pieve Nonantola supera di misura il Piccardo Traversetolo

di Simone Guandalini – Ci ha preso gusto La Pieve Nonantola, che, nell’undicesima giornata del Girone A di Eccellenza, trova un altro successo, il terzo consecutivo (il sesto nelle ultime sette gare) dopo quelli contro Cittadella e Rolo, sempre col punteggio di 1-0, contro il Piccardo Traversetolo. A decidere una gara che sembrava avviata verso il pareggio a reti inviolate è la rete nel finale (85′) di Rizzo, che consente a La Pieve di salire a quota 20 punti in classifica, dove aggancia Real Formigine e Colorno, e si porta sempre più vicina alle posizioni più nobili della classifica. Tra le altre formazioni modenesi, la Virtus Castelfranco trova un altro successo (1-0 contro il Nibbiano&Valtidone) e conferma il primo posto in classifica; vittorie anche per Cittadella Vis Modena (2-0 al Campagnola), Castelvetro (1-0 all’Arcetana), Vignolese (2-1 al Rolo) e Modenese (importante 3-2 nello scontro diretto contro l’Anzolavino), mentre trova un buon pari contro il Borgo San Donnino il Real Formigine (0-0).

Eccellenza, Girone A, risultati giornata 11:

Anzolavino Calcio – Modenese Calcio 2-3

Agazzanese – Boretto 3-2

Arcetana – Castelvetro Calcio 0-1

Campagnola – Cittadella Vis Modena 0-2

Colorno – Sasso Marconi 3-3

Fidentina – Castellana Fontana 2-2

La Pieve Nonantola – Piccardo Traversetolo 1-0 (85′ Rizzo)

Real Formigine – Borgo San Donnino 0-0

Vignolese 1907 – Rolo 2-1

Virtus Castelfranco – Nibbiano&Valtidone 1-0

Eccellenza, Girone A, classifica:

Virtus Castelfranco 31

Agazzanese 25

Borgo San Donnino 24

Cittadella Vis Modena 24

Real Formigine 20

Colorno 20

La Pieve Nonantola 20

Sasso Marconi 15

Rolo 15

Arcetana 14

Castelvetro Calcio 14

Piccardo Traversetolo 13

Vignolese 1907 11

Castellana Fontana 11

Fidentina 10

Campagnola 10

Anzolavino Calcio 9

Nibbiano&Valtidone 8

Modenese Calcio 7

Boretto 6

Foto in copertina: Instagram La Pieve Nonantola

