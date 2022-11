Mirandola, da uno scherzo alla realtà: Ciro Mascherini di Europrogress alla maratona di New York

di Simone Guandalini

MIRANDOLA – “L’idea è nata per scherzo, parlando con il mio titolare, che segue i risultati delle mie gare e un girono mi ha detto: “Perchè non partecipi alla maratona di New York?” Io, inizialmente scherzando a mia volta, ma poi facendogli capire che avrei voluto partecipare veramente, ho colto l’occasione e, dunque, sponsorizzato da Europrogress, venerdì partirò per gli Stati Uniti per partecipare alla maratona di New York”.

A raccontare come nasce la sua prossima partecipazione alla maratona di New York, che si correrà domenica 6 novembre, è Ciro Mascherini, dipendente dell’azienda Europrogress di Mirandola, con un passato da portiere in diverse squadre di calcio dilettantistiche della Bassa modenese, e da qualche anno, appese le scarpette al chiodo, appassionato di corsa.

Come è nata la passione per la corsa?

“Tutto è nato quasi per gioco: io facevo il portiere di calcio a livello dilettantistico, quindi in carriera non ho mai corso molto – spiega sorridendo Ciro Mascherini, dipendente dell’azienda Europrogress, il cui titolare è Jean-Pierre Lejeune -. Qualche anno fa per divertimento ho fatto qualche gara di corsa in montagna e i risultati abbastanza positivi che ho raccolto mi hanno spinto a proseguire e ad appassionarmi alla corsa. Ogni volta, gara dopo gara, alzavo il tiro a livello di obiettivi, prima cercando di migliorare i risultati nelle gare a corto chilometraggio, poi aumentando pian piano le distanze, fino ad arrivare alle mezze maratone. Non ho un allenatore che mi segue: mi alleno andando a correre durante la settimana e partecipando a diverse gare, soprattutto mezze maratone, nei weekend. Quella di New York sarà la mia prima maratona”.

L’idea di partecipare nasce da una proposta del titolare di Europrogress. Come è nata l’idea?

“L’idea è nata, appunto, per scherzo, ma poi si è ben presto concretizzata, dopo aver preso tutte le informazioni necessarie sulle modalità di iscrizione. Iscriversi, infatti, per un dilettante non è semplice come si potrebbe pensare. Occorre rivolgersi ad agenzie viaggi che vendono un pacchetto completo, che comprende pettorale per partecipare alla maratona, soggiorno a New York e assistenza per le procedure di iscrizione (si va dal ritiro del pettorale alla preparazione dei documenti e del visto per entrare negli Stati Uniti). La procedura è questa per tutte le sei maratone che rientrano nelle World Marathon Majors (Tokyo, Boston, Londra, Berlino, Chicago e, appunto, New York). Io parteciperò a quella di New York sponsorizzato da Europrogress, che sosterrà le spese del viaggio”.

Avrà tempo per visitare New York?

“Si, farò il turista per qualche giorno dopo la maratona. Parto venerdì mattina (4 novembre) e arrivo a New York venerdì sera. Poi il sabato sarà dedicato al ritiro del pettorale e alle ultime pratiche burocratiche e domenica (6 novembre) sarà già tempo di partecipare della maratona. Dopo la maratona, però, rimarrò a New York ancora qualche giorno per godermi la città come turista”.

