Finale Emilia, dopo il furto subito, la Stazione Rulli Frulli lancia una campagna di raccolta fondi

FINALE EMILIA – Una campagna di raccolta fondi è stata lanciata dalla Stazione Rulli Frulli di Finale Emilia, polo multifunzionale per l’inclusione inaugurato lo scorso maggio alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a seguito del furto subito la scorsa settimana.

Il fatto è avvenuto lo scorso venerdì 18 novembre intorno alle ore 21.30; i responsabili dell’accaduto sono ancora ignoti, mentre l’ammontare del danno si aggira attorno ai 10.000 euro: sono state sottratte, in tempi rapidissimi, attrezzature di valore sia del Bar&Cucina che di Radio Stazionerulli e della Banda Rulli Frulli.

“Ci sentiamo feriti e rattristati”, ha dichiarato il direttore della Stazione, Federico Alberghini. “Siamo una realtà che fa cose importanti sul territorio, lavoriamo con la disabilità e siamo un punto di riferimento per i cittadini. Siamo un’impresa sociale, che reinveste tutti i proventi nei propri progetti. Derubarci significa derubare un’intera comunità”.

Gli educatori e i ragazzi dei progetti che qui trovano casa (il gruppo musicale inclusivo Banda Rulli Frulli, il laboratorio di falegnameria sociale AstroNave_Lab, la web-radio Radio Stazionerulli, il progetto di ristorazione solidale La Stazione Bar&Cucina, la sala polivalente Binario Zero) hanno invece pronunciato parole semplici, ma potentissime: “La Stazione Rulli Frulli è un luogo senza barriere, dove ogni cosa è a disposizione degli altri: è così che, quando portate via qualcosa di materiale, non state portando via solo quello, ma mesi di idee, lavoro e speranze“.

Anche l’Amministrazione comunale ha commentato l’accaduto con sdegno: “E’ stato commesso un atto vile che non riuscirà a vanificare l’attività di accoglienza e inclusione che i progetti dell’Associazione Rulli Frulli Lab ETS APS da un decennio offrono alla comunità non solo del nostro Comune, ma di tutta la Bassa Modenese”.