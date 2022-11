Finale Emilia, lavori di ripristino del cavo Canalazzo: via Lograzzi chiusa fino al 30 novembre

FINALE EMILIA – Per l’esecuzione di lavori di ripristino e consolidamento spondale del canale cavo Canalazzo, a Finale Emilia vengono istituiti la chiusura temporanea al traffico veicolare e il divieto di sosta con rimozione, in via Lograzzi all’intersezione con Via Abba e Motto, dal 7 al 30 novembre e comunque sino a fine lavori, con orario di chiusura tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 17,30, mentre al di fuori di quegli orari la viabilità rimarrà riaperta.

