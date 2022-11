“Il caffè della domenica” di Francesca Monari

di Francesca Monari

Sant’Agata Bolognese – Da febbraio 2023 si aprono le porte per 9 giovani che sono alla ricerca di un lavoro sicuro. Hai meno di 25 anni, risiedi in Emilia Romagna e ti piacerebbe lavorare nel mondo della maglieria, ma non hai esperienza nel settore? Il percorso giusto per te è quello offerto dall’azienda Lipparini di Sant’Agata Bolognese che offre un contratto di assunzione immediata in Apprendistato di primo livello a 9 giovani selezionati che verranno formati gratuitamente nella scuola aziendale interna, grazie al corso organizzato dall’ente di formazione Ifoa. Se vuoi saperne di più clicca qui: https://www.ifoa.it/annunci/tecnici-programmatori-del-settore-maglieria/

Il congedo di paternità? É legge. A partire dal 13 agosto scorso, come illustrato dall’Inps nella circolare 122/2022, viene riconosciuto ai padri lavoratori dipendenti un permesso di 10 giorni per accudire il neonato. Non occorre fare domanda ma è necessario fare una comunicazione al proprio datore di lavoro con anticipo di almeno cinque giorni.

Cerchi un lavoro stagionale in montagna? Il Trentino cerca te! Fare la stagione invernale nel turismo trentino significa: vitto e alloggio offerto da varie strutture, lavoro tutelato e contratti definiti e possibilità di rinnovo per la stagione estiva. Tutte le offerte disponibili ad oggi le trovi qui: https://www.sil.provincia.tn.it/welcomepage/opportunita/view/8

Santa Sofia (FC) – Cambiare vita a 50 anni si può! Lascia l’azienda e segue il suo cuore. Marialuisa Stradaioli per accontentare i genitori si è laureata in Ingegneria. Per oltre 22 anni ha lavorato in azienda, più precisamente nel settore ambientale, ma continuava a custodire in cuor suo una passione per l’ospitalità e la buona cucina. A 50 anni si è licenziata e ha aperto, poco prima dell’emergenza covid, un’osteria nei colli forlivesi. Decisione non facile, soprattutto di questi tempi, ma della quale l’imprenditrice non è affatto pentita.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017