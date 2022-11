Limidi, per i bambini della scuola “Menotti” speciale sacchetto per portare a casa il cibo avanzato

SOLIERA – Nei giorni scorsi, un gruppo di studenti e studentesse della scuola primaria Menotti di Limidi di Soliera ha accolto la delegazione – composta da assessora all’Istruzione del Comune di Soliera, Cristina Zambelli, personale scolastico, AIMAG con la responsabile della Comunicazione e Sostenibilità Monica Argilli e Tetrapak con Lorenzo Nannariello, Sustainability manager dell’azienda – per lanciare il progetto che prevede di fornire a tutti i ragazzi delle classi a tempo pieno un sacchetto con cui sarà possibile portare a casa i resti del pranzo (pane e frutta, in particolare) che a scuola non vengono consumati.

L’obiettivo del progetto è sensibilizzare ragazzi, famiglie e scuole a non sprecare un’importante risorsa come il cibo. Il sacchetto è realizzato in carta frutta Tetrapak che si ottiene dal riciclo di carta e cartoni. Durante gli incontri con i ragazzi sono stati ricordati tutte le buone pratiche per vivere in un modo sostenibile e dare un futuro migliore al nostro Pianeta Terra. Il progetto è stato realizzato nelle Scuole delle Terre d’Argine grazie a Gruppo AIMAG TetraPak Dimensione Grafica con il sostegno di Cirfood.

