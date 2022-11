Manovra, aumento delle accise: dal 1° gennaio le sigarette costeranno di più

Tra le misure contenute nella Legge di bilancio in corso di discussione, c’è anche quella che prevede un aumento delle accise sulle sigarette a partire dal 1° gennaio 2023. Come riporta l’Ansa, l’aumento del costo delle sigarette ammonterebbe a circa 20 centesimi al pacchetto il primo anno e sarebbe compreso tra 10 e 15 centesimi in media nei tre anni; altre fonti parlano di aumenti maggiori.

Rialzo delle accise anche per quanto riguarda le sigarette elettroniche, già protagoniste negli anni passati di rialzi. In questo caso – si legge su Ansa.it – si tratta circa di un rialzo di circa 8 centesimi per ml per le e-cig senza nicotina e di circa 13 centesimi di euro per ml dei prodotti con nicotina. Sulla scia degli ultimi anni, continua infine ad aumentare anche la tassazione sul tabacco riscaldato. Sui quattro anni ammonta a 10-15 centesimi. Secondo alcune stime, in tutto l’operazione comporterebbe un incasso di oltre 100 milioni l’anno

