Massa Finalese sotto shock per la morte di Beatrice Boccasanta

FINALE EMILIA – Massa Finalese sotto shock per la tragica scomparsa, avvenuta all’alba di ieri, martedì 8 novembre, di Beatrice Boccasanta. La donna, che aveva soli 50 anni, è rimasta vittima di un incidente stradale mentre si recava al lavoro lungo la provinciale 10 tra Finale Emilia e Scortichino: per cause ancora da accertare (tra le ipotesi, l’attraversamento improvviso di un animale selvatico), l’auto guidata da Beatrice Boccasanta è uscita di strada, finendo contro un albero posizionato ai lati della carreggiata: per la donna non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento immediato dei soccorsi. Proprio di Scortichino Beatrice Boccasanta era originaria e tuttora viveva, ma la donna era molto conosciuta anche a Massa Finalese: lavorava, infatti, come commessa al forno “Il Chicco” nella frazione di Finale Emilia. Nel corso della giornata di ieri, tante persone, amici, ma anche semplici conoscenti, hanno voluto salutare Beatrice sui gruppi Facebook cittadini di Massa Finalese e Scortichino, esprimendo le proprie condoglianze alla famiglia della donna. Anche i commercianti di Massa Finalese hanno ricordato Beatrice attraverso un comunicato stampa di cordoglio per la sua prematura scomparsa.

