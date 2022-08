Massa Finalese. Dall’autopsia nessuna certezza sulle cause della morte di Rocco De Salvatore

MSSA FINALESE- Restano ancora molte ombre sulla morte di Rocco De Salvatore, il pensionato trovato cadavere nel suo appartamento di Massa Finalese.

Gli accertamenti autoptici eseguiti giovedì 4 agosto non avrebbero chiarito tutti i dubbi sul decesso del 74enne e bisognerà aspettare il 4 novembre- data in cui verrà depositata la relazione tecnica- per capire le reali cause del decesso.

Per il momento, però, sarebbe stata esclusa sia la morte violenta- legata a presunti maltrattamenti- che l’infarto. Nessuna lesione, frattura, ecchimosi è stata infatti riscontrata sul corpo della vittima. L’unico dato certo, al momento, è che Rocco De Salvatore era positivo al Covid.

Inoltre non sarebbe stato possibile stabilire con certezza l’orario del decesso anche se pare risalisse al giorno precedente il rinvenimento del corpo.

Si resta ora in attesa dei risultati degli esami istologici richiesti dal pubblico ministero e di quelli tossicologici: disposti sia sulla salma che sui farmaci rinvenuti nell’appartamento della vittima.

Ora che gli accertamenti autoptici sono conclusi potranno essere celebrati i funerali che i familiari hanno predisposto per martedì 9 agosto a Massa Finalese.

LEGGI ANCHE

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017