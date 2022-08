Massa Finalese, morte di Rocco De Salvatore: dichiarazioni spontanee ai Carabinieri da parte della donna indagata

MASSA FINALESE – A nove giorni di distanza dai funerali di Rocco De Salvatore, il pensionato ritrovato morto all’interno della propria abitazione lo scorso 31 luglio a Massa Finalese, emergono nuovi aggiornamenti. La donna che l’uomo ospitava in casa, indagata per maltrattamenti e per furto (per quest’ultimo reato è indagato anche un 39enne finalese) si sarebbe, infatti, come riporta la “Gazzetta di Modena”, recata dai Carabinieri per rilasciare alcune dichiarazioni spontanee accompagnata da una delle figlie di Rocco De Salvatore. Non si conoscono gli elementi di cui la donna abbia voluto parlare con gli inquirenti, ma la decisione della donna di recarsi alla caserma dei Carabinieri sarebbe arrivata dopo uno scambio di messaggi con alcuni familiari di Rocco De Salvatore. Dato che la donna si è presentata in caserma senza avvocato, però, la sua deposizione non ha valore legale: dunque, se emergessero fatti importanti in merito alla morte di Rocco De Salvatore, sarebbe necessario un nuovo interrogatorio della donna alla presenza del suo avvocato difensore.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017