Mirandola, allestito di rosso il viale che dal Centro Servizi porta all’ospedale

MIRANDOLA – Dopo i primi appuntamenti dei giorni scorsi, anche oggi, venerdì 25 novembre, in tutta la provincia si stanno svolgendo diverse iniziative targate Ausl dedicate alla Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne.

A Modena, nel pomeriggio, si è tenuto il seminario online “INTERNATIONAL DAY FOR THE ELIMINATION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN”. A Sassuolo, presso la Casa della Comunità ‘Orizzonti di salute’, sono esposte tre scarpe rosse realizzate dagli studenti dell’Istituto Volta e viene proiettato il video della poesia ‘Ciò che indossavo’ di Mary Simmerling. A Vignola, si è svolta ieri pomeriggio una camminata in rosso contro la violenza di genere, organizzata in collaborazione con la rete dei servizi socio-sanitari del Distretto, le associazioni e i gruppi di cammino del territorio, con protagonisti – oltre all’Ausl – l’amministrazione comunale, la polizia locale, il Centro Antiviolenza. Il percorso ha toccato varie tappe con la posa lungo la passeggiata di sassi colorati di rosso. Stamattina, di fronte all’Ospedale di Vignola sono state esposte delle scarpette rosse con letture da parte del personale del Pronto Soccorso e del Consultorio Familiare. Nel pomeriggio è stata poi inaugurata una nuova panchina rossa alla Casa della Salute di Spilamberto.

Eventi anche a Mirandola, dove è stato allestito di rosso il viale che dal Centro Servizi porta all’Ospedale ‘Santa Maria Bianca’, mentre presso il Padiglione ‘Scarlini’ verranno proiettate per tutto il giorno le immagini dal titolo ‘Stop alla violenza’ a cura delle ostetriche della struttura sanitaria.

A Carpi questa mattina si è svolto presso l’Auditorium Loria l’incontro ‘Nemmeno con un fiore’ con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e i professionisti Ausl dello Spazio giovani. Altri eventi si svolgeranno nei prossimi giorni, in particolare ricordiamo domani, alle ore 14.30 ‘Camminate in Rosso’ con partenza dalle Case della Comunità di Pavullo, Fanano e Pievepelago. A Castelfranco Emilia fino al 27 novembre la Mostra delle ‘Scarpe Rosse’ presso la Casa della Salute ‘Regina Margherita’.

