Mirandola, modifiche alla viabilità in via Luosi e via Don Minzoni mercoledì 23 novembre

MIRANDOLA – Polizia Locale e Amministrazione comunale di Mirandola rendono noto alla cittadinanza che, a causa del maltempo, i lavori previsti in via Luosi per la giornata odierna, sono rimandati a domani, mercoledì 23 novembre. In tal senso si ricorda che, sino alla chiusura del cantiere sarà:

• disposto il divieto di circolazione in via Luosi – nel tratto compreso tra via Don Minzoni e piazza Garibaldi;

• sospeso temporaneamente il doppio senso di marcia in via Don Minzoni, nel tratto compreso tra via Luosi e via Roma, convertito in senso unico (da Est verso Ovest);

