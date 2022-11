Mirandola, a novembre tre incontri dedicati alle neomamme al Centro per la famiglia

MIRANDOLA – Tre incontri dedicati alle neomamme, tra cui uno con la dott.ssa Maria Chiara Molinari sullo svezzamento, sono in programma nel mese di novembre al Centro per le famiglie di Mirandola. L’associazione Fiore di Latte ricorda che tutti gli eventi sono gratuiti; agli incontri si possono portare i bambini, soprattutto i piccolini; i posti sono limitati, per cui occorre iscriversi tramite messaggio su Facebook o Instagram, oppure su whatsapp al 376 125 5127 o via email all’indirizzo: associazionefioredilatte@ gmail.com (Se per qualche motivo dopo essercisi iscritti non si può partecipare, è preferibile farlo sapere in modo da poter far partecipare chi è in lista d’attesa)

Ecco i prossimi incontri in programma:

– 14 Novembre: MAMME IN CERCHIO

Nuovo appuntamento con la nostra Debora (Psicologa) che vi accoglierà e accompagnerà in un speciale cammino di confronto e conforto dedicato alle neo mamme. Dove? Centro per le famiglie di Mirandola dalle 18 alle 19

– 21 Novembre: ALLATTAMENTO E RIENTRO AL LAVORO

Appuntamento con Francesca e Serena, ostetriche del Punto Nascita di Mirandola, per parlare di come affrontare il delicato momento del rientro al lavoro in modo sereno e mantenere l’allattamento. Consigli e soluzioni pratiche per aiutare le mamme in questo importante cambiamento. Dove? Centro per le famiglie di Mirandola dalle 18 alle 19

– 30 Novembre: ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE

La Dott.ssa Maria Chiara Molinari Ambulatorio Pediatrico Dott.ssa Maria Chiara Molinari ci parlerà di quando iniziare ad inserire i cibi, come proporli in sicurezza secondo il metodo tradizionale o l’autosvezzamento. Un appuntamento da non perdere e un sentito ringraziamento da Fiore di Latte per la disponibilità alla dottoressa. Dove? Centro per le famiglie di Mirandola dalle 18 alle 19.

