Novi, Gino Ferrari compie 103 anni: gli auguri del sindaco Diacci

“Stamattina, anche a nome di tutta la comunità novese, ho telefonato a Gino per esprimergli tutta la felicità e la gioia per un traguardo così significativo.

Anche quest’anno ci siamo limitati ad un saluto a distanza, ma non sono mancati il biglietto d’auguri e la bottiglia di spumante per festeggiare con la sua bella famiglia! Gino mi ha detto che è in buona salute e che non vede l’ora di poter salutare tutti i novesi, ancora una volta!”