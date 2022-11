Polo scolastico di Rovereto: dopo l’aumento dei costi delle materie prime, ripartono i lavori

NOVI DI MODENA – E’ stato firmato venerdì 11 novembre dal Comune di Novi di Modena il contratto con l’azienda aggiudicataria dell’appalto di gara per la costruzione del polo scolastico di Rovereto: possono così prendere il via i lavori di costruzione delle nuove strutture, dopo che negli scorsi mesi, a causa dell’aumento dei costi delle materie prime, si sono resi necessari una serie di incontri tra Amministrazione comunale e commissario regionale alla ricostruzione, i progettisti e l’aggiudicatario stesso per ridefinire l’avvio del cantiere. Non ci sono state modifiche rispetto al progetto esecutivo già approvato e anche l’importo stabilito a base di gara è rimasto lo stesso. Verranno però riconosciuti – spiega il Comune di Novi di Modena – gli importi in compensazione per il caro materiali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, in base agli Stati di Avanzamento Lavori.

