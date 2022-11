Prima Categoria: il Ravarino supera lo Junior Fiorano, poker della Solarese. Ko Pol. Nonantola e Solierese

di Simone Guandalini – Ko casalingo nello scontro diretto contro la Sammartinese, per la Solierese, nella nona giornata del Girone D di Prima Categoria: la squadra di mister Pavesi cade 2-1 davanti al proprio pubblico ed interrompe in questo modo la striscia di risultati utili consecutivi, che era arrivata a sei con la vittoria contro il Colombaro della scorsa settimana. Gli ospiti passano in vantaggio nella prima frazione di gioco grazie alla rete di Zogu, ma la Solierese non ci sta e trova il pareggio al 30′ con Gazzani. La beffa per i padroni di casa, dopo un finale di primo tempo e una ripresa propositivi, arriva proprio allo scadere, quando Kollins, in mischia, firma la rete del definitivo 2-1, che allontana la Solierese dalle prime posizioni della classifica. Prime posizioni dove, invece, si trova tuttora il Ravarino, terzo a quota 18 punti (uno in meno rispetto ai 19 della Sammartinese seconda) insieme alla Madonnina Calcio, grazie al successo casalingo contro lo Junior Fiorano (2-1): a bersaglio per la formazione di casa Gonzalez Silva nella prima frazione di gioco e Malagoli nella seconda. In mezzo, il momentaneo pareggio degli ospiti, firmato Tonelli. Al primo posto si conferma, invece, il Maranello, che continua la propria marcia superando con un netto 3-0, davanti al proprio pubblico, la Pol. Nonantola. Il vantaggio del Maranello arriva su calcio di rigore al 18′: Smaldone non sbaglia dal dischetto. Dieci minuti più tardi, ecco il raddoppio: ancora rigore, penalty trasformato questa volta da Saguatti. In avvio di ripresa, poi, il Maranello chiude definitivamente il match con il secondo gol personale di Smaldone. In fondo alla classifica, boccata d’ossigeno, invece, per la Solarese, che, in trasferta, si impone 4-1 sul campo del Gaggio, abbandonando in questo modo l’ultimo posto in classifica, dove ora si trova il Veggia. La Solarese passa al 18′, grazie alla punizione di Russo che, dopo aver sbattuto contro l’incrocio dei pali, carambola sulla schiena di Raschi e si insacca. Al 25′ arriva il pareggio del Gaggio firmato Spagnolini, ma i giallorossi prima del riposo si riportano avanti con il tiro a giro di Donato (46′). Ripresa in discesa per la Solarese, che arrotonda il risultato grazie alla doppietta di Fiozzi, in rete al 66′ e di nuovo al 72′.

Prima Categoria, Girone D, risultati giornata 9:

United Carpi – Virtus Cibeno 0-0

Consolata 67 – Pavullo 1-1

Gaggio – Polisportiva Solarese 1-4 (Russo (S), Spagnolini (G), Donato (S), Fiozzi (S), Fiozzi (S))

Lama 80 – Colombaro 0-2

Maranello Sportiva – Pol. Nonantola 3-0 (rig. Smaldone, rig. Saguatti, Smaldone)

Ravarino – Junior Fiorano 2-1 (Gonzalez Silva (R), Tonelli (J), Malagoli (R))

Solierese Calcio – Sammartinese 1-2 (Zogu (Sa); Gazzani (So), Kollins (Sa))

Veggia – Madonnina Calcio 0-2

Prima Categoria, Girone D, classifica:

Maranello Sportiva 22

Sammartinese 19

Ravarino 18

Madonnina Calcio 18

Colombaro 16

United Carpi 15

Solierese Calcio 14

Pavullo 14

Consolata 67 12

Lama 80 11

Pol. Nonantola 9

Virtus Cibeno 8

Gaggio 8

Junior Fiorano 6

Polisportiva Solarese 6

Veggia 5

