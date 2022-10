Prima Categoria: successi esterni per Solierese e Ravarino, pesanti ko per Pol. Nonantola e Solarese

di Simone Guandalini – Importanti successi per Solierese e Ravarino nei due delicati scontri diretti che caratterizzavano l’ottava giornata del Girone D di Prima Categoria: la Solierese supera in trasferta il Colombaro (0-2), scavalcandolo in classifica e salendo al sesto posto grazie alle reti realizzate da Fennino su calcio di rigore nel primo tempo e da Youssef nel finale, mentre il Ravarino si impone di misura (0-1) sul campo della Sammartinese seconda in classifica, portandosi al terzo posto, a -1 dai rivali di giornata: decisiva la rete di Lugli nella ripresa, che permette al Ravarino di accorciare anche sulla capolista Maranello, sconfitta 2-1 dal Gaggio e ora distante soli 4 punti. Nella seconda metà della classifica, invece, prosegue e si aggrava il momento delicato di Pol. Nonantola e Solarese, entrambe sconfitte con due 5-0 davanti ai rispettivi pubblici che non lasciano spazio a repliche, da United Carpi e Veggia. Particolarmente pesante il ko della Solarese, che viene in questo modo scavalcata in classifica dai rivali di giornata e rimane sola all’ultimo posto a quota 3 punti.

Prima Categoria, Girone D, risultati giornata 8:

Virtus Cibeno – Consolata 67 3-0

Colombaro – Solierese Calcio 0-2 (rig. Fennino, Youssef)

Junior Fiorano – Lama 80 2-2

Madonnina Calcio – Pavullo 3-2

Maranello Sportiva – Gaggio 1-2

Pol. Nonantola – United Carpi 0-5 (rig. Ceci, Jocic, Jocic, Da Silva, Franco)

Polisportiva Solarese – Veggia 0-5 (Faella, Fantuzzi, Topolini, Fantuzzi, Morselli)

Sammartinese – Ravarino 0-1 (Lugli)

Prima Categoria, Girone D, classifica:

Maranello Sportiva 19

Sammartinese 16

Ravarino 15

Madonnina Calcio 15

United Carpi 14

Solierese Calcio 14

Colombaro 13

Pavullo 13

Lama 80 11

Consolata 67 11

Pol. Nonantola 9

Gaggio 8

Virtus Cibeno 7

Junior Fiorano 6

Veggia 5

Polisportiva Solarese 3

