Prima Categoria: scontro diretto Solierese – Sammartinese, Pol. Nonantola sul campo della capolista

di Simone Guandalini – Reduce da un ottimo momento di forma (sei risultati utili consecutivi, quattro vittorie e due pareggi, dopo due ko nelle prime due giornate di campionato), la Solierese ha l’occasione di rilanciare definitivamente le proprie ambizioni di alta classifica, con lo scontro diretto casalingo contro la Sammartinese seconda in classifica, nella nona giornata del Girone D di Prima Categoria: con una vittoria, infatti, la Solierese scavalcherebbe i rivali di giornata, ora lontani appena due punti (14 contro 16) in graduatoria. A separare Sammartinese e Solierese in classifica, a quota 15 punti, in compagnia della Madonnina Calcio, c’è il Ravarino, che, dopo la vittoria proprio sul campo della Sammartinese della scorsa settimana ospiterà lo Junior Fiorano invischiato nella lotta per non retrocedere. Impegno ostico in casa della capolista Maranello Sportiva, invece, per la Pol. Nonantola reduce dalla pesante sconfitta casalinga (0-5) contro lo United Carpi, mentre la Solarese, a caccia di punti dopo essere finita all’ultimo posto in classifica a causa della sconfitta nello scontro diretto contro il Veggia, sarà impegnata sul campo del Gaggio.

Prima Categoria, Girone D, calendario giornata 9:

Sabato 5 novembre, ore 15:

United Carpi – Virtus Cibeno

Domenica 6 novembre, ore 14.30:

Consolata 67 – Pavullo

Gaggio – Polisportiva Solarese

Lama 80 – Colombaro

Maranello Sportiva – Pol. Nonantola

Ravarino – Junior Fiorano

Solierese Calcio – Sammartinese

Veggia – Madonnina Calcio

Prima Categoria, Girone D, classifica:

Maranello Sportiva 19

Sammartinese 16

Ravarino 15

Madonnina Calcio 15

United Carpi 14

Solierese Calcio 14

Colombaro 13

Pavullo 13

Lama 80 11

Consolata 67 11

Pol. Nonantola 9

Gaggio 8

Virtus Cibeno 7

Junior Fiorano 6

Veggia 5

Polisportiva Solarese 3

