Promozione: anticipo San Felice – V. Camposanto, la Quarantolese ospita la capolista Zola Predosa

di Simone Guandalini – Secondo derby della Bassa modenese consecutivo per il San Felice nel Girone C di Promozione: dopo lo 0-0 della scorsa settimana nella sentita sfida contro la Quarantolese, infatti, la formazione di mister Molinari attende nell’anticipo della nona giornata di campionato, in programma sabato 5 novembre alle ore 15, la visita della Virtus Camposanto. I giallorossi, dopo un ottimo inizio di stagione, sono ora reduci da un solo punto (quello conquistato contro la Quarantolese) nelle ultime due gare e proveranno a rilanciare le loro ambizioni con una vittoria nel derby, mentre la Virtus Camposanto, con due successi nelle ultime tre gare (vittorie in casa contro Fossolo e Monte San Pietro) è riuscita a tirarsi fuori, almeno momentaneamente, dalle zone calde della classifica e proverà a dare continuità ai propri risultati anche in trasferta. Tra le altre formazioni della Bassa modenese impegnate nel Girone C di Promozione, la Quarantolese, dopo aver fermato il San Felice, proverà a ripetersi contro la capolista Zola Predosa, mentre il Cavezzo, bisognoso di punti per allontanarsi dalla zona playout, farà visita alla Vadese Sole Luna ultima in classifica.

Promozione, Girone C, calendario giornata 9:

Sabato 5 novembre, ore 15:

San Felice – Virtus Camposanto

Domenica 6 novembre, ore 14.30:

Atletic Cdr Mutina – Faro Coop

Atletico Spm Calcio – Castelnuovo

Casumaro – Porretta 1924

Fossolo 76 Calcio – Trebbo 1979

Msp Calcio – X Martiri

Quarantolese – Calcio Zola Predosa

Vadese Sole Luna – Cavezzo

Promozione, Girone C, classifica:

Calcio Zola Predosa 22

Faro Coop 18

Atletic Cdr Mutina 18

San Felice 16

Trebbo 1979 14

X Martiri 12

Porretta 1924 11

Castelnuovo 10

Virtus Camposanto 9

Atletico Spm Calcio 9

Cavezzo 8

Fossolo 76 Calcio 8

Casumaro 8

Msp Calcio 7

Quarantolese 5

Vadese Sole Luna 2

