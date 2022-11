San Felice, domenica 20 novembre inaugurazione del campo sportivo riqualificato

SAN FELICE SUL PANARO – E’ in programma domenica 20 novembre, a San Felice sul Panaro, l’inaugurazione del campo sportivo riqualificato dopo l’intervento realizzato negli scorsi mesi che ha visto, tra gli altri interventi, la posa del manto in sintetico nel campo da calcio utilizzato dalla formazione che milita nel Girone C di Promozione, che ha, finora, disputato le gare interne di questa stagione sportiva al campo “Borsari” di Cavezzo. All’inaugurazione, che prenderà il via alle ore 10, interverranno il sindaco di San Felice, Michele Goldoni, la responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, Anna Aragone, il presidente regionale CRER LND Simone Alberici e il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. A seguire, è prevista un’esibizione del Gruppo Atletica Unione 90 e poi l’incontro calcistico giovanile tra San Felice e Sassuolo e, alle 14.30, quello valido per il campionato di Promozione tra San Felice e Cavezzo, con la formazione giallorossa che effettuerà il proprio rientro tra le mura amiche.

