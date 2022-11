San Felice, conclusi i lavori di messa in sicurezza di tre attraversamenti pedonali

SAN FELICE SUL PANARO – Si sono conclusi nei giorni scorsi, a San Felice sul Panaro, i lavori per mettere in sicurezza tre attraversamenti cittadini e consentire una viabilità più protetta per pedoni e ciclisti. L’intervento – informa l’Amministrazione comunale – rientra nel progetto Bike to work 2021, ed è costato complessivamente 50mila euro, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna. I tre attraversamenti, due dei quali sono visibili nelle foto sottostanti di Giorgio Bocchi, sono ubicati in via degli Estensi (attraversamento e portale illuminato), in via Repubblica (portale illuminato), in via I Maggio (raccordo con Ciclovia del Sole e al sottopassaggio).

