San Prospero, festa del Patrono: in arrivo una mostra di arte e ingegno femminile

SAN PROSPERO – Una ventina di artiste saranno protagoniste della mostra che si terrà domenica 27 novembre alle 9.30, in via Canaletto 25 a San Prospero, durante la Festa del Patrono. Dalla ceramica alla scrittura, dall’arte della pasticceria alla pittura, il Comune di San Prospero e un gruppo di volontarie celebrano l’arte e l’ingegno femminile. La mostra s’intitola “I talenti di Minerva”, omaggiando la dea romana protettrice di artigiani e artigiane e si aprirà con un piccolo rinfresco e i saluti del sindaco di San Prospero, Sauro Borghi, e dell’assessora a Educazione e Saperi dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, Monja Zaniboni. Per tutta la giornata sarà possibile ammirare le artiste al lavoro e acquistare le loro creazioni.

“Scopo dell’iniziativa è quello di valorizzare l’arte e la creatività femminile – commenta Eva Baraldi, assessora alle Pari Opportunità del Comune di San Prospero – Ci saranno tante artiste, ognuna con un suo talento, che metterà in mostra le sue creazioni. Sarà un momento creativo, espositivo e ovviamente di festa”. “Il progetto – spiega Isa Malagò, scrittrice tra le promotrici dell’evento – nasce per dar man forte alle donne normali che hanno saputo dar forma a quel modo di custodire sé stesse con l’arte. Per alcune è una forma di diletto, per altre un salvagente, altre ne hanno fatto un mestiere e un mezzo di sostentamento, oppure come la sottoscritta si sono lasciate semplicemente vincere dal sussurro del cuore”.

Di seguito l’elenco delle espositrici:

Natalia Hatala, Maria Zadorozhna, Silvana, Sandra e Stefania Gennari, Roberta Mulinazzi, Deanna Tusini, Vanna Bonaretti, Margherita Belloni, Maria Torres Ferrer, Francesca Negrelli, Catia Cavana, Dolores Montagna, Patrizia Munari, Licia Toso, Addams, Isa Malagò, Roberta Bulgarelli, Serena Mancino, Vera Slavojic, Carolina Bizgu.

L’iniziativa è sostenuta dalle promotrici di “Raccontami la tua storia”: Chephren Colonna, Giovanna Di Pietro, Serena Fregni, Sonia Lauria, M. Lucia Lazzarini, Elisa Lelli, Isa Malagò, Paola Malavasi e Rossana Martini. L’evento è patrocinato dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di San Prospero.

