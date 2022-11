Ucman, contributi centri estivi in arrivo anche per le 350 famiglie inizialmente escluse

In occasione dell’ultima variazione al bilancio del 2022, con un impegno di 132mila euro derivante dall’economia di spesa straordinaria in alcuni servizi dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (Ucman), i comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio e San Prospero hanno deciso di destinare le risorse necessarie a garantire a tutte le famiglie che ne hanno fatto richiesta i contributi per la frequenza dei propri figli ai Centri Estivi.

La settimana scorsa è, infatti, stata resa nota la graduatoria delle famiglie che avevano aderito al bando regionale e con i fondi regionali sono state finanziate le prime 331 domande delle 683 famiglie ammesse (351 famiglie erano, dunque, state inizialmente escluse). La variazione di bilancio – spiega l’Ucman, sarà operativa dopo l’approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, che è programmato per il prossimo 28 novembre e la liquidazione nelle prime settimane del 2023.

«Si tratta di una decisione condivisa da tutti i Comuni – dichiara l’assessore all’Istruzione dell’Unione, Luca Prandini – che, grazie ad una accurata verifica della sostenibilità della spesa, ci consente di accogliere le giuste aspettative di 352 famiglie del nostro territorio, quale segno di attenzione e sostegno concreto nei loro confronti».

