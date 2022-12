Alice Neri, venerdì il marito sarà sentito in Procura

CONCORDIA, RAVARINO – E’ in programma venerdì mattina – come riporta Modena in diretta – l’interrogatorio in Procura di Nicholas Negrini, marito della 32enne ravarinese Alice Neri, trovata carbonizzata all’interno della propria auto a Fossa di Concordia lo scorso 18 novembre. Mentre per il 18 dicembre è stata organizzata, nel centro storico di Modena, una fiaccolata in memoria di Alice, dunque, proseguono le indagini degli inquirenti.

Nicholas Negrini, finora l’unico iscritto, insieme al collega di San Possidonio con cui Alice Neri ha trascorso la serata di giovedì 17 novembre prima di non fare ritorno a casa, al registro degli indagati per omicidio (come atto dovuto per aprire le indagini) sarà sentito dagli inquirenti venerdì mattina. L’interrogatorio, più volte sollecitato dallo stesso marito di Alice Neri, servirà probabilmente – riporta Modena in diretta – a chiarire alcune circostanze relative ai movimenti della 32enne ravarinese nel giorno in cui poi è scomparsa.

