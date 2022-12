Domenica 18 dicembre una fiaccolata in memoria di Alice Neri

MODENA – Una fiaccolata in memoria di Alice Neri, 32enne di Ravarino trovata carbonizzata nel baule della propria auto nelle campagne di Fossa di Concordia, è stata organizzata dal fratello di Alice e da una collega della 32enne ravarinese a un mese dal ritrovamento del cadavere della donna, avvenuto lo scorso venerdì 18 novembre, dopo che di Alice Neri non si avevano notizie dalla sera precedente, quando si era recata a Concordia per un aperitivo con un collega di lavoro, ora iscritto, insieme al marito di Alice, nel registro degli indagati per omicidio, come atto dovuto.

Domenica 18 dicembre, dunque, nel centro storico di Modena è stata organizzata una fiaccolata in ricordo di Alice Neri, con partenza alle 17 dalla chiesa di San Francesco e arrivo davanti al Duomo. La scelta del luogo è ricaduta su Modena, piuttosto che su Concordia, dove è stato ritrovato il cadavere, oppure su Ravarino, dove Alice risiedeva con il marito e la figlia di quattro anni, con l’obiettivo di una partecipazione importante che possa assicurare un eco rilevante alla manifestazione, anche allo scopo di non far calare l’interesse sul caso per arrivare quanto prima ad una svolta nelle indagini che possa chiarire chi sia il responsabile dell’omicidio di Alice Neri.

Indagini che, come si legge sulla stampa locale, sono ancora in corso: in attesa degli esiti dell’esame del Dna della salma, gli inquirenti starebbero lavorando sulla ricostruzione delle ultime ore di vita di Alice Neri e sulla pista del terzo uomo.

