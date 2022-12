Bastiglia, furto al supermercato: i ladri rubano bottiglie di vino

BASTIGLIA – Nuovo tentativo di furto all’interno di un supermercato della Bassa modenese. Se qualche giorno ad essere stato preso di mira da una banda di malviventi era stato un market di Massa Finalese (il colpo era, però, andato a vuoto), questa volta il furto è avvenuto a Bastiglia. Con modalità del tutto simili a quelle della tentata effrazione a Massa Finalese, infatti, nella serata di giovedì 8 dicembre, si legge su “Il Resto del Carlino”, una banda di malviventi è entrata in un supermercato di Bastiglia, sfondando la porta laterale del market. I ladri, però, forse allarmati dal possibile arrivo di sorveglianza e forze dell’ordine, hanno fatto in tempo a trafugare solo alcune bottiglie di vino e liquori, per poi darsi alla fuga su un’auto guidata da un complice. Ora i Carabinieri sono al lavoro per identificare e rintracciare i malviventi.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017